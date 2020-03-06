صحيفة: الإمارات أبدت استعدادها  لتقديم سبل العون للدول كافة التي تفشى فيها كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

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قالت صحيفة إماراتية، بين أهلهم وأصدقائهم، يحلّ رعايا دول شقيقة وصديقة أجلتهم الإمارات من مدينة هوبي الصينية، وتحديداً إلى المدينة الإنسانية بأبوظبي، يتلقون أفضل مستويات الرعاية الصحية والنفسية، للاطمئنان عليهم من الإصابة بفيروس كورونا قبيل أن يلتئم شملهم مع أهلهم في بلدانهم.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" قائلة هذه المعاني الإنسانية، وأخرى كثيرة، حملتها رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل فرد من الضيوف، تتويجاً لمسيرة الدولة الإنسانية التاريخية التي اعتادت على أن تكون دائماً سبّاقة في خدمة البشرية، ومساندة العالم في مواجهة التحديات، دون تمييز أو تفرقة. ولفتت الصحيفة الى ان الدولة تعمل وفق منظومة صحية عالية الجودة والمعايير، وتتواصل مع الجهات الصحية العالمية، للاطلاع على جميع التطورات بخصوص الفيروس، وهو ما عزز قدرتها على إعداد بروتوكولات وطنية قادرة على مواجهة التفشي، كما أنها أثبتت سرعة استجابتها للتعامل مع الطوارئ والأزمات، محلياً وعالمياً. واختتمت صحيفة الاتحاد افتتاحيتها مؤكدة ان الإمارات أبدت استعدادها منذ البداية لتقديم سبل العون للدول كافة التي تفشى فيها الفيروس، لأنها تؤمن بأن التكاتف والتعاون بين البشرية هما السبيل لمواجهة أي تحدٍ مهما عظم، وأن الجميع مدعوون قدر استطاعتهم للمشاركة في هذا الموقف العالمي حتى يتم القضاء على هذا التحدي البشري الجديد.