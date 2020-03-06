الخارجية الإيرانية: لوائح التأشيرات الإلكترونية تقدم لجميع مواطني دول العالم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، بأن "لوائح التأشيرات الإلكترونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نفسها تقدم لجميع مواطني الدول في ​العالم​، باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأميركية والكندية". ولفت الموشوي الى ان "لوائح متطلبات الحصول على التأشيرات الإلكترونية للمتقدمين، الذين يودون زيارة ​ايران​ مشابهة لجميع الدول المتقدمة في العالم"، مشيراً إلى أنه "يحظر وضع علامة التأشيرة وختم الدخول والخروج على ​جواز السفر​، وذلك من أجل تسريع السفر ومنع تلف صفحات جوازات السفر للزائرين، وهذه اللوائح متبعة في إيران مع جميع الدول وليس مع دولة معينة فقط".

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