"أ.ف.ب": تراجُع أسعار النفط العالمية بأكثر من سبعة بالمئة

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، أنّ "أسعار النفط تراجعت بأكثر من سبعة بالمئة، على خلفيّة تقارير أشارت إلى انتهاء المحادثات بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا بشأن خفض الإنتاج ردًّا على انخفاض الطلب بسبب فيروس "كورونا" المستجد، دون اتفاق".
وأوضحت أنّ "سعر خام برنت بحر الشمال انخفض إلى 46,12 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس الوسيط إلى 42,30 دولارًا، وهو تراجع بنسبة 7,5 بالمئة مقارنة بيوم أمس الخميس".
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