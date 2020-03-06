"أ.ف.ب": تراجُع أسعار النفط العالمية بأكثر من سبعة بالمئة

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، أنّ "أسعار ​النفط​ تراجعت بأكثر من سبعة بالمئة، على خلفيّة تقارير أشارت إلى انتهاء المحادثات بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و​روسيا​ بشأن خفض الإنتاج ردًّا على انخفاض الطلب بسبب فيروس "كورونا" المستجد، دون اتفاق".

وأوضحت أنّ "سعر ​خام برنت​ بحر الشمال انخفض إلى 46,12 دولارًا للبرميل، وغرب ​تكساس​ الوسيط إلى 42,30 دولارًا، وهو تراجع بنسبة 7,5 بالمئة مقارنة بيوم أمس الخميس".