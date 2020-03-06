وزير الخارجية العمانية: الأزمة الخليجية تتحسن ولا نقطع علاقاتنا مع أي دولة

أعلن وزير الخارجية العمانية يوسف بن علوي، خلال لقائه مع مجموعة من قيادات ​الصحف المصرية​ وعدد من الإعلاميين في ​القاهرة​، ان "​السياسة​ الخارجية للسلطنة ثابتة ولا تتغير بتغير القيادات، وأن الخطاب الأول للسلطان هيثم بن طارق أكد المضي قدما على نهج السلطان الراحل قابوس بن سعيد".

ولفت بن علوي، الى انه "لا نقطع علاقاتنا مع أي دولة حتى لو قطعت علاقتها معنا، ولا يضرنا من اختلف معنا، والخلاف ليس خلافا قطعيا مع قطر، وإنما هو خلاف داخل الأسرة الواحدة"، مشيرا إلى أن "​أمير الكويت​ قام ومازال يقوم بجهود مشكورة لحلحلة الخلاف ومن وقت لآخر هناك تحسن"، مشدداً على أن "السلطنة ومن خلال رئاستها للدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي ستبذل قصارى جهودها الدبلوماسية لحلحلة الأزمات العربية كافة".