لاريجاني: لايفاد اعضاء اللجنة الوطنية لإحتواء كورونا للمدن الموبوءة

دعا رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​، إلى "ايفاد واستقرار عدد من اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة ​كورونا​ في المدن التي تواجه الوباء، والتفقد المستمر للمراكز الصحية في مدن ​طهران​ وقم وكيلان".

وخلال لقائه ​وزير الصحة​ ال​ايران​ي مسعود نمكي، دعاه الى "التواصل مع نظائره من مختلف البلدان من أجل مدّ ايران بالسلع والمعدات الطبية والصحية لمكافحة كورونا".

وطلب رئيس السلطة التشريعية من وزير الصحة ان يتم ايفاد احد معاوني الاخير بالنيابة عنهما الى مدينة قم باعتبار أنها المدينة ذات أكثر حالات الاصابة بكورونا فيروس في ايران، وأن يتم الاشراف المستمر على المراكز الصحية.