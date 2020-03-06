أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن "إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير ​الإرهاب​ي الّذي استهدف دوريّة أمنيّة قرب ​السفارة الأميركية​ في تونس العاصمة، والّذي تسبّب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين". وجدّدت في بيان، التأكيد على "موقف السعودية الرافض لأشكال ​التطرف​ و​العنف​ والإرهاب كافّة"، مشدّدةً على "وقوف السعودية إلى جانب تونس في مواجهة كلّ ما يعكّر صفو أمنها واستقرارها". وقدّمت العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب التونسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية السعودية دانت بشدة التفجير الإرهابي بتونس: نرفض كل أشكال التطرف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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