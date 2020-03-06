الصحة العالمية: حالات الإصابة بفيروس كورونا شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف

أكد المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في ​مؤتمر صحفي​، انه "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة ​فيروس كورونا​، وان ​حالات​ الإصابة بالفيروس شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف"، مشيراً الى "مواصلة العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم، والعمل على تطوير اللقاحات، ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا"، داعياً الى "تضافر الجهود الدولية لمواجهة الفيروس"، متوقعا ان "يستمر فيروس كورونا بالانتشار على أمل انحساره صيفاً".

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