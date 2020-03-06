بن زايد وجونسون أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام وتعزيز أسس الأمن بالمنطقة

ذكرت "وكالة أنباء ​الإمارات​ - وام"، أنّ "ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​، بحثا خلاله علاقات الصداقة التاريخيّة المتميّزة الّتي تجمع البلدين، وتعاونهما المشترك وسبل دعمه وتنميته في المجالات كافّة".

وأوضحت أنّ "الجانبين استعرضا مجمل القضايا والملفات الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات الراهنة الّتي تشهدها منطقة ​الشرق الأوسط​ والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها"، لافتةً إلى أنّهما "أكّدا حرصهما على دعم علاقات الصداقة وتطوير التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وبريطانيا في مختلف الجوانب الاقتصاديّة والتجاريّة والسياسيّة، بما يحقّق مصالحهما المتبادلة وتطلّعات شعبيهما".

وأشارت إلى أنّها "شدّدا أيضًا على أهميّة تكثيف ​المجتمع الدولي​ الجهود والمساعي المشتركة لتحقيق السلام وتعزيز أسس الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة وضمان مستقبل أفضل لشعوبها".