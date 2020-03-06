رئيس وزراء سلوفاكيا: حظر الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليغريني، عن "حظر الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، التي تعد الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا"، مشيراً الى ان "سلوفاكيا ستحظر أيضا الرحلات المدرسية إلى الخارج، وستمنع الزوار من دخول المستشفيات كتدبير احترازي لاحتواء تفشي المرض".
هذا وسجلت سلوفاكيا أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، لرجل يبلغ من العمر 52 عامًا كانت تظهر عليه أعراض بسيطة، رغم أنه لم يسافر إلى الخارج مؤخرا، لكن ابنه الذي لم تظهر عليه أية أعراض زار مدينة البندقية الإيطالية.
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