خارجية الصين: لزيادة التعاون مع ايران بمكافحة كورونا والغاء حظر أميركا

دعا المتحدث باسم الخارجية ​الصين​ية شاو لي جيان، لزيادة التعاون مع ​ايران​ بمجال مكافحة ​فيروس كورونا​ وفي اطار تعزيز ​الصحة العامة​ على المستوى الدولي، مطالباً ​الولايات المتحدة​ بالغاء حظرها على ايران لعدم الحيلولة دون الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا.

وأشار جيان في مؤتمر صحفي في بكين ان "الصين ارسلت مساعدات طبية تشمل العدة الطبية لتشخيص الفيروس وكميات من الاجهزة الطبية الى ايران منذ تفشي الفيروس فیها وستواصل دعمها ل​طهران​ قدر الامكان"، طالباً من ​المجتمع الدولي​ "زيادة تعاونه مع ايران في سیاق المساعدة على تعزيز الصحة العامة على الصعيد العالمي".

وحول الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران خاصة في هذه الظروف الحساسة التي تواجهها ايران بسبب فيروس كورونا، لفت إلى أن "الحظر الاحادي فضلا عن كونه جعل الامر اكثر صعوبة على ايران فانه يعتبر عملا لاانسانيا، طالباً من "الطرف المعني الغاء الحظر فورا عن ايران والا يعيق اجراءات ايران وجهود العالم للمكافحة الشاملة لفيروس كورونا".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الصيني الى ان بلاده بعثت فريقا من الخبراء الصينيين الذين يتعاونون الان مع زملائهم الايرانيين وخبراء ​منظمة الصحة العالمية​، معتبراً أن "الصين وايران شريكين استراتيجيين لم يفقدا الثقة والدعم المتبادل والتضامن بينهما في كل الظروف".