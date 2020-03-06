الرئيس التونسي للحكومة الجديدة: المرحلة تستوجب قيام كل جهة باختصاصها دون تداخل

أعلن الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، خلال كلمة في أول اجتماع له ب​الحكومة الجديدة​ أن "المرحلة الحالية التي تمر بها بلاده تتطلب أنّ تضطلع كل جهة باختصاصاتها دون تداخل ولكن في انسجام تام، لأن ما حصل في السنوات الأخيرة كان نوعا من الصراع بين القصبة وقرطاج".

وأشار سعيّد الى "العسير الذي شهدته عملية تكوين الحكومة والذي تمّ في كنف الاحترام التامّ للدستور"، مشدداً على أن "​رئاسة الجمهورية​ و​رئاسة الحكومة​ تعملان في انسجام تام طبقا لتصور موحد لاتخاذ جملة من القرارات وبلورة مجموعة من مشاريع القوانين تستجيب لانتظار التونسيين وتحقّق طموحاتهم".