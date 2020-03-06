لاريجاني: لسد احتياجات الناس والمراكز العلاجية للمستلزمات الصحية على وجه السرعة

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، خلال اجتماعه مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، "ضرورة سدّ احتياجات الناس والمراكز العلاجيّة للمستلزمات الصحيّة على وجه السرعة، وتجهيز جميع المراكز العلاجيّة بالمعدّات الطبيّة والوقائيّة اللّازمة، واتخاذ التدابير اللّازمة لمكافحة فيروس "كورونا" والحدّ من انتشاره في جميع المحافظات، لا سيما في محافظة قم المقدسة الّتي شهدت أكثر نسبة من التفشّي لهذا الفيروس".
وشدّد على "ضرورة إرسال بعض أعضاء اللجنة المذكورة إلى المحافظات الّتي تشهد تفشيًا واسعًا للفيروس، ولاسيما تفقّد المراكز العلاجيّة في محافظة قم المقدسة وكيلان وطهران"، الّتي سجّلت أكثر عدد الإصابات على مستوى البلاد.
وقدّم نمكي إلى لاريجاني، آخر التقارير بشأن حالات الإصابة بالفيروس، والتدابير المتّخذة لمكافحة هذا الوباء في مختلف أنحاء البلاد.
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