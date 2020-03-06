الخطوط الجوية البريطانية: إصابة اثنين من موظفينا بفيروس كورونا الجديد

أعلنت ​الخطوط الجوية البريطانية​ "بريتش إيروايز"، “إصابة اثنين من موظفيها ب​فيروس كورونا​ الجديد، وتم عزلهما وتلقيهما الرعاية الصحية في منزليهما"، مشيرة الى ان "الشخصين يعملان في حمل ونقل الأمتعة، وبإصابتهما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في ​المملكة المتحدة​ إلى 163 مصابًا".

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط ​الصين​ نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.