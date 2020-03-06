الخطوط الجوية البريطانية: إصابة اثنين من موظفينا بفيروس كورونا الجديد

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، “إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا الجديد، وتم عزلهما وتلقيهما الرعاية الصحية في منزليهما"، مشيرة الى ان "الشخصين يعملان في حمل ونقل الأمتعة، وبإصابتهما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 163 مصابًا".
هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.
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