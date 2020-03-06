سلطات سويسرا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 210

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 210 حالة في البلاد.
وكانت قد أفادت وكالة الأناضول التركية في إحصائها لضحايا فيروس كورونا، عن أن "حصيلة المصابين فيه حول العالم تجاوزت 97 ألف شخص، حتى صباح الجمعة، وأكثر من 3 آلاف و386 حالة وفاة.
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