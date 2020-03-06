وزير خارجية الاتحاد الأوروبي دعا المهاجرين لعدم التوجه نحو حدود اليونان لأنها ليست مفتوحة

لفت وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في رسالة موجّهة إلى المهاجرين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب، إلى "أنّني أود بأن أوصل رسالة واضحة: لا تذهبوا إلى الحدود. الحدود ليست مفتوحة".
وركّز على أنّه "إذا قال لكم أحدهم أنه بإمكانهم الذهاب لأن الحدود مفتوحة وبإمكانكم التوجه بحريّة إلى اليونان أو إلى قبرص، فهذا أمر غير صحيح". وتوجّه إليهم بالقول: "تفادوا وضعًا يمكن أن تكونوا فيه بخطر. تجنّبوا تصعيدًا للأزمة، وتفادوا التحرّك نحو باب معلق، ولا تقولوا للناس إنّ بإمكانهم الذهاب لأنّ الأمر غير صحيح".
وكان قد تدفّق آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى الحدود اليونانية التركية، بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فتح حدود بلاده أمامهم المغلقة منذ عام 2016. واستخدمت الشرطة اليونانية الجمعة الغاز المسيل للدموع لدفع المهاجرين الّذين حاولوا العبور، بعيدًا.
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