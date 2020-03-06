وزير خارجية الاتحاد الأوروبي دعا المهاجرين لعدم التوجه نحو حدود اليونان لأنها ليست مفتوحة

لفت وزير خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، في رسالة موجّهة إلى ​المهاجرين​ بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب، إلى "أنّني أود بأن أوصل رسالة واضحة: لا تذهبوا إلى الحدود. الحدود ليست مفتوحة".

وركّز على أنّه "إذا قال لكم أحدهم أنه بإمكانهم الذهاب لأن الحدود مفتوحة وبإمكانكم التوجه بحريّة إلى ​اليونان​ أو إلى قبرص، فهذا أمر غير صحيح". وتوجّه إليهم بالقول: "تفادوا وضعًا يمكن أن تكونوا فيه بخطر. تجنّبوا تصعيدًا للأزمة، وتفادوا التحرّك نحو باب معلق، ولا تقولوا للناس إنّ بإمكانهم الذهاب لأنّ الأمر غير صحيح".

وكان قد تدفّق آلاف ​اللاجئين​ والمهاجرين إلى الحدود اليونانية التركية، بعد قرار الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ فتح حدود بلاده أمامهم المغلقة منذ عام 2016. واستخدمت ​الشرطة اليونانية​ الجمعة الغاز المسيل للدموع لدفع المهاجرين الّذين حاولوا العبور، بعيدًا.