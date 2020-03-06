دعا محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​ رؤساء بلديات مدن الفيحاء: ​طرابلس​ و​الميناء​ و​البداوي​ و​القلمون​ ورؤساء البلديات الممتدة من بلدة انفه مرورا بشكا، وصولا الى ​البترون​ الى ارسال الورش الفنية التابعة لها والعمل سريعا على فتح كل الطرق التي أصبحت كالبرك والبحيرات، نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت على الساحل الشمالي ظهر اليوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاشغال ولجنة ادارة الكوارث والازمات وكل الوزارت المعنية، كما طلب إليهم مساعدة المواطنين الذين احتجزوا داخل سياراتهم جراء كميات الامطار التي ملأت الطرقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر نهرا دعا رؤساء بلديات لارسال فرق تعمل على مساعدة المواطنين العالقين في انفا البترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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