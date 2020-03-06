قوى الأمن توقف مروّجيْن اثنين لعملة مزيفة في برج حمود

أشارت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ شعبة العلاقات العامة إلى أنه "بتاريخ 05/02/2020، توافرت معلومات لمفرزة ​الجديدة​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ عن قيام شخصين بترويج ​عملة مزيفة​ في محلة ​برج حمود​، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت دورية من هذه المفرزة من توقيفهما بالجرم المشهود، وهما كل من:م. ع. (مواليد عام 1984، سوري)، و م. س. (مواليد عام 1986، سوري) وضبط بحوزتهما مبلغ /950/ $ مزيفاً، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، واودعا مع المضبوط ​القضاء​ المختص بناء على اشارته".

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