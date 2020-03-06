الراعي يترأس اجتماعا للجنة البطريركية للإغاثة ويلتقي حتي ووفود

استقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في زيارة هي الأولى له بعد تعيينه وزيرا للخارجية وكانت مناسبة لعرض عدد من المواضيع على الساحة الداخلية.
وترأس الراعي اجتماعا للجنة البطريركية للإغاثة التي تم تشكيلها لمواكبة تداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية والإستشفائية في لبنان. واطلع على تقارير اللجان المصغرة وآلية عملها في المرحلة المقبلة.
وكان البطريرط قد التقى امس سفير لبنان السابق لدى الكرسي الرسولي العميد جورج خوري، الارشمندريت فيليب فاسيليتسيف ممثل بطريركية موسكو وسائر روسيا في لبنان ثم وفد المركز الحبري لحوار الاديان الذي عرض نشاطه في لبنان والتحضير للمؤتمر الذي سوف يشارك فيه في حاضرة الفاتيكان بدعوة من الكرسي الرسولي. كما ترأس الراعي اجتماعا للمركز الثقافي الماروني الذي يعمل على التشبيك والتواصل بين الموارنة في لبنان والعالم.
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