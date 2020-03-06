الراعي يترأس اجتماعا للجنة البطريركية للإغاثة ويلتقي حتي ووفود

استقبل البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ في زيارة هي الأولى له بعد تعيينه وزيرا للخارجية وكانت مناسبة لعرض عدد من المواضيع على الساحة الداخلية.

وترأس الراعي اجتماعا للجنة البطريركية للإغاثة التي تم تشكيلها لمواكبة تداعيات ​الأزمة​ الإقتصادية والمالية والإجتماعية والإستشفائية في ​لبنان​. واطلع على تقارير اللجان المصغرة وآلية عملها في المرحلة المقبلة.

وكان البطريرط قد التقى امس سفير لبنان السابق لدى ​الكرسي الرسولي​ العميد ​جورج خوري​، الارشمندريت فيليب فاسيليتسيف ممثل بطريركية موسكو وسائر ​روسيا​ في لبنان ثم وفد المركز الحبري لحوار الاديان الذي عرض نشاطه في لبنان والتحضير للمؤتمر الذي سوف يشارك فيه في حاضرة ​الفاتيكان​ بدعوة من الكرسي الرسولي. كما ترأس الراعي اجتماعا للمركز الثقافي الماروني الذي يعمل على التشبيك والتواصل بين ​الموارنة​ في لبنان والعالم.