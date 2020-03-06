مستشفى سان جورج عجلتون: معالجة مريض يعاني من التهاب رئوي لا كورونا لديه

أعلنت إدارة ​مستشفى سان جورج​ - ​عجلتون​ في بيان، انها "استقبلت مريضا لديه عوارض التهاب رئوي حاد، ونظرا للظروف الراهنة، اتخذت التدابير اللازمة المقررة من قبل ​وزارة الصحة العامة​ وتم الاتصال بالأخيرة للتنسيق، وعزل المريض الى حين صدور نتائج الفحوصات من مستشفى بيروت الحكومي وقد جاءت سلبية".

وبعد استقبال المريض بوشر بـ"تعقيم الأقسام والاماكن التي تم علاجه فيها، وذلك حرصا من الادارة على سلامة المرضى والزائرين والطاقم الطبي وكافة الموظفين من ممرضين، إداريين وغيرهم".