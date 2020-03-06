وزارة الداخلية التركية أعلنت ترحيل "إرهابي" كرواتي إلى بلاده

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ "استمرار عمليّات ترحيل الإرهابيّين الأجانب إلى بلدانهم"، لافتةً إلى أنّه "جرى في هذا الإطار ترحيل مقاتل "إرهابي" يحمل الجنسية الكرواتية إلى بلده".

يُذكر أنّ في 11 تشرين الثاني الماضي، أعلنت الوزارة بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم. في هذا الإطار، شدّد وزير الداخلية ​سليمان صويلو​، على أنّ "​تركيا​ ليست فندقًا لعناصر تنظيم "داعش" من مواطني الدول الأُخرى".