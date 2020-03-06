عوده استقبل عكر وغجر وعرض معهما الاوضاع

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس ​المطران الياس عوده​ نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ ووزير الطاقة ​ريمون غجر​، في زيارة بروتوكولية كونهما وزيرين يمثلان الأرثوذكس، وكانت مناسبة عرضت خلالها الأوضاع الراهنة وما تقوم به الحكومة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان.

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