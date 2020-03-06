اجتماع للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا ناقش تطورات انتشار الفيروس

اجتمعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا المستجد" بعد الظهر في ​السرايا الحكومية​ برئاسة ألامين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن ​محمود الأسمر​، الذي عرض "المخاطر التي يتعرض لها ​المجتمع اللبناني​، في ضوء ازدياد اعداد المصابين بالفيروس".

ولفت الاسمر الى انه "تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات ليتم عرضها على دولة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، والتي تتسم كونها تدابير واجراءات اكثر تشددا للتخفيف من انتشار الفيروس وضمان تحصين ​السلامة العامة​ للمواطنين في ضوء المستجدات التي عرضتها ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​".