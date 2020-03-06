اجتماع للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا ناقش تطورات انتشار الفيروس

اجتمعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا المستجد" بعد الظهر في السرايا الحكومية برئاسة ألامين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن محمود الأسمر، الذي عرض "المخاطر التي يتعرض لها المجتمع اللبناني، في ضوء ازدياد اعداد المصابين بالفيروس".
ولفت الاسمر الى انه "تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات ليتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، والتي تتسم كونها تدابير واجراءات اكثر تشددا للتخفيف من انتشار الفيروس وضمان تحصين السلامة العامة للمواطنين في ضوء المستجدات التي عرضتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".
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