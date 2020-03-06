إلتقت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مع وفد من نقابة موظّفي "تلفزيون لبنان"، برئاسة النقيب حنا بواري، وقد تمحور الاجتماع حول هموم ومطالب النقابة، وواقع الحال في "تلفزيون لبنان" والمُرتجى، بحيث استمعت عبد الصمد إلى آراء ومطالب الموظّفين؛ وذلك من باب المساحة الأسبوعيةّ الّتي تعطيها كل يوم جمعة للمراجعات.
وعبرت عبد الصمد لموظّفي "تلفزيون لبنان"، عن إيمانها بأنّهم "جزء من النهضة المرتقبة للمحطة"، مشدّدةً على أنّ "كلّ موظّف مهما صغر دوره أو كبر، بمقدوره حيث هو أن يُساهم في النقلة النوعيّة الّتي نريدها جميعًا للشاشة العامّة".
من جانب آخر، أكّدت أهميّة تعيين مجلس إدارة جديد لـ"تلفزيون لبنان"، وشرحت "أنّها تعكف على وضع آليّة شفّافة تحظى بدعم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كي يصل الأكفأ والأكثر قدرة على العطاء".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد استمعت لمطالب وفد "تلفزيون لبنان" وأكدت أهمية تعيين مجلس إدارة جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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