نزيه نجم: عدم الدفع بشكل نهائي قد يعيدنا إلى العصر الحجري

اعتبر عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​نزيه نجم​ أن "عدم الدفع بشكل نهائي قد يعيدنا إلى العصر الحجري، الا إذا كان مبرمجاً وبالإتفاق بين جميع الجهات، معتبراً أن دفع ​سلسلة الرتب والرواتب​ أثرت على الوضع الحالي".

وأكد خلال مقابلة تلفزيونية أنه "لا يمكن التعامل مع المصارف إلا بكثير من الانتباه لأننا لا نملك سواها وممكن أن يكون هذا القطاع أخطأ لكن لا يمكن أن نستغني عنه"، مشدداً على أن "الثورة هي نتيجة ان الناس شبعت من الكذب والسرقة والاحتيال وأنا مستعدّ لأن أُساءل وإذا كنت فاسداً فلأحاسب وإذا لم أكن كذلك فأرفض شعار كلن يعني كلن، ومهمّة الثوار المراقبة ببصيرة وأنا أقوم بواجباتي وإذا أراد أي أحد إعطائي أي ملف لمتابعته فأنا مستعدّ لذلك".

واعتبر أن ​الأملاك البحرية​ التي بنيت من تاريخ 1-1-1994 يجب أن تهدم ليعود الشاطئ إلى أصحابه من ​الشعب اللبناني​، مؤكداً أن "موضوع الأملاك البحرية ملفّ خطر وهناك قوانين تقول انّ الشاطئ ملك الشعب وأطلب من ​وزير الاشغال​ تطبيق القانون والمباشرة بإخلاء التعديات".

ولفت إلى أنه "ستعقد جلسة للجنة الاشغال قريباً للبحث في موضوع المرفأ ولن نتطرّق الى ملف الحوض الرابع".