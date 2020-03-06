إستقصاء الجنوب أوقفت مطلوبا للقضاء بموجب 6 مذكرات عدلية بجرائم سرقة واحتيال وتزوير

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "​مفرزة إستقصاء الجنوب​ أوقفت المدعو "ع. ف." (مواليد عام 1971، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 6 مذكرات عدليّة بجرائم سرقة، استعمال مزوّر، إحتيال وتزوير وشك دون رصيد". إضغط للمزيد

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