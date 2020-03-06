بلدية جبيل عقمت المبنى البلدي وقصر العدل ومركزي اقليم كاريتاس والثقافي

اعتبر رئيس ​بلدية جبيل​ ​وسام زعرور​ أثناء حملة التعقيم للوقاية من ​فيروس كورونا​ أن "الاحتياط واجب علينا، و​الوقاية​ ضرورية لحماية انفسنا وغيرنا" وطلب من "المواطنين الكرام الاهتمام بصحتهم وعدم الانجراف وراء الاشاعات التي تثير الذعر". ولفت الى وجود "خدمة خاصة بالمواطنين على موقع البلدية تتيح لهم التحقق من المستحقات الواجبة عليهم قبل دفعها أو الاستعلام عن معاملاتهم الرسمية وحركتها الادارية، لمن لا يرغب منهم في زيارة الأماكن العامة بسبب هذه الظروف الصحية".

وقامت بلدية جبيل بإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، عبر تعقيم المبنى البلدي و​قصر العدل​ ومركز اقليم جبيل في ​كاريتاس​ جبيل والمركز الثقافي، على أن تكرر هذه الحملة كل أسبوع، حفاظا على ​السلامة العامة​، بالإضافة إلى التنظيف اليومي الروتيني الدقيق وخصوصا داخل المكاتب والممرات والمرافق الصحية، وكذلك الطاولات والكراسي وسائر التجهيزات.​​​​​​​

