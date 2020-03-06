ترمب يطرح احتمال استعادة طالبان الحكم بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان

واشنطن: طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة احتمال أن يستعيد متمردو حركة طالبان الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وقال ترامب إنه "لا يُفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا احتمال".
أكد ترمب من البيت الأبيض أنه يتعين على الدول ان "تتولي مسؤولية نفسها"، معتبراً أنه في نهاية المطاف على الحكومة الأفغانية ضمان أمنها بنفسها. أضاف "لا يمكننا أن نبقى هناك خلال الأعوام العشرين المقبلة... لا يمكن أن نمسك بيد أحدهم إلى الأبد".
ووقعت الولايات المتحدة ومتمردو طالبان السبت اتفاقاً في الدوحة يفتح المجال أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً شرط التزام طالبان بتعهداتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحوار الأفغاني الداخلي.
بعد أسبوع من "خفض العنف" الذي تم الالتزام به بوجه عام، وفرضته واشنطن كشرط مسبق لتوقيع الاتفاق، استأنفت طالبان هجماتها ضد القوات الأفغانية.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن "تجدد" العنف هذا "غير مقبول". يثير تدهور الوضع المخاوف حيال مفاوضات السلام المباشرة وغير المسبوقة بين المتمردين والحكومة الأفغانية المقرر أن تبدأ في 10 مارس. وقال بومبيو "يجب أن يتم خفض العنف فوراً حتى تمضي عملية السلام قدماً".
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