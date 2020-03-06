الاتحاد الأوروبي يدعو المهاجرين لعدم التوجه نحو حدود اليونان لأنها "مغلقة"

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زغرب: دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون مغادرة تركيا إلى عدم التوجه نحو الحدود مع اليونان "لأنها ليست مفتوحة" بخلاف ما قيل لهم.

وأعلن بوريل في رسالة موجهة إلى المهاجرين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب "أود بأن أوصل رسالة واضحة: لا تذهبوا إلى الحدود. الحدود ليست مفتوحة".

وتدفق آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى الحدود اليونانية التركية بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فتح حدود بلاده أمامهم المغلقة منذ عام 2016.

وأعاد ذلك إلى الأذهان في أوروبا أزمة الهجرة في عام 2015. وأغلقت اليونان حدودها وطلبت من شركائها في الاتحاد الأوروبي مساعدتها.

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واستخدمت الشرطة اليونانية الجمعة الغاز المسيل للدموع لدفع المهاجرين الذين حاولوا العبور بعيداً. وكرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تنديدهم بـ"استخدام تركيا لورقة ضغط الهجرة لأهداف سياسية".

وقال بوريل "إذا قال لكم أحدهم أنه بإمكانهم الذهاب لأن الحدود مفتوحة وبإمكانكم التوجه بحرية إلى اليونان أو إلى قبرص، فهذا أمر غير صحيح".

وأضاف "تفادوا وضعاً يمكن أن تكونوا فيه بخطر. تجنبوا تصعيداً للأزمة. تفادوا التحرك نحو باب معلق ولا تقولوا للناس إنه بإمكانهم الذهاب لأن الأمر غير صحيح".

