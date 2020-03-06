ترامب: كورونا قد يضر بالاقتصاد.. ولدينا خطط لكل احتمال

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وظهر ترامب في مناسبة نظمتها "فوكس نيوز" في إطار حملته لانتخابات 2020 أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسيلفانيا، إحدى الولايات غير المحسومة والتي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق البيت الأبيض في 2016.

وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم، وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في الوقت الذي يطلب فيه ترامب من الأميركيين انتخابه لفترة ثانية.

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واحد من كل خمسة أوروبيين يعاني من التلوث السمعي المضر بالصحة قالت الوكالة في بيان "من الواضح أن الهدف المحدد للعام 2020 القاضي بخفض نسبة التلوث السمعي وتحقيق المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى التعرض للضوضاء، لن يتحقق". Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان ترامب مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا "إذا طلبوا" Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد: "لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا".

وأضاف: "سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا. لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيرا"، حسبما نقلت "رويترز".