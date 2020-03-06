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والمركز الطبي الكائن داخل دولة الفاتيكان البالغ عدد سكانها قرابة ألف شخص، سيتم تنظيفها ببالغ الدقة وتعقيمها فيما تبقى غرفة الطوارئ مفتوحة، وفق ما ذكر المتحدث ماتيو بروني للصحافيين.
وقال المتحدث ماتيو بروني إن الحالة اكتشفت الخميس، وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير.
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مقدم من Sky News
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الشائعات والأخبار الزائفة تطال "فيروس كورونا"
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وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية.
يذكر أن الفيروس تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم، إلى جانب انتقال العدوى إلى نحو 98 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.