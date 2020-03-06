دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد أعلن الفاتيكان، يوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه علق خدمة معاينة المرضى في مركز خدماته الطبية بعد أن أظهرت الفحوص إصابة أحدهم بفيروس كوفيد-16. والمركز الطبي الكائن داخل دولة الفاتيكان البالغ عدد سكانها قرابة ألف شخص، سيتم تنظيفها ببالغ الدقة وتعقيمها فيما تبقى غرفة الطوارئ مفتوحة، وفق ما ذكر المتحدث ماتيو بروني للصحافيين. وقال المتحدث ماتيو بروني إن الحالة اكتشفت الخميس، وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير. شاهد أيضا: الشائعات والأخبار الزائفة تطال "فيروس كورونا" مقدم من Sky News انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي لأول مرة منذ 2008 الفدرالي الأميركي يخفض الفائدة بشكل طارئ لأول مرة منذ 2008 الفدرالي الأميركي يخفض الفائدة بشكل طارئ CNBC عربية

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ماذا بعد الخطوة المفاجئة التي قام بها الفدرالي الأميركي بشأن معدلات الفائدة؟ ماذا بعد الخطوة المفاجئة التي قام بها الفدرالي الأميركي بشأن معدلات الفائدة؟ CNBC عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان الشائعات والأخبار الزائفة تطال "فيروس كورونا" CNBC عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية.

يذكر أن الفيروس تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم، إلى جانب انتقال العدوى إلى نحو 98 ألف شخص.

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