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الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

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الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد أعلن الفاتيكان، يوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه علق خدمة معاينة المرضى في مركز خدماته الطبية بعد أن أظهرت الفحوص إصابة أحدهم بفيروس كوفيد-16.

والمركز الطبي الكائن داخل دولة الفاتيكان البالغ عدد سكانها قرابة ألف شخص، سيتم تنظيفها ببالغ الدقة وتعقيمها فيما تبقى غرفة الطوارئ مفتوحة، وفق ما ذكر المتحدث ماتيو بروني للصحافيين.

وقال المتحدث ماتيو بروني إن الحالة اكتشفت الخميس، وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير.

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مقدم من Sky News

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الشائعات والأخبار الزائفة تطال "فيروس كورونا"

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وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية.

يذكر أن الفيروس تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم، إلى جانب انتقال العدوى إلى نحو 98 ألف شخص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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