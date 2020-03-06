الكونغرس يوافق على صرف تمويل الخطة الطارئة لمواجهة كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الولايات المتحدة سجلت 180 إصابة بفيروس كورونا

وصوّت مجلس الشيوخ بشبه إجماع (96 صوتا مؤيدا وصوت واحد رافض) لصالح هذا التمويل الاستثنائي الذي جرى التوافق بشأنه مسبقا بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين، وجرى التصويت عليه الأربعاء في مجلس النواب.

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وتهدف الخطة إلى تحسين "استعداد" السلطات العامة لمواجهة الوباء و"تصديها" له، وفق السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي رحب ايضا بالنص الذي جرى تحضيره والاتفاق بشأنه "في تسعة أيام".

وسيخصص جزء من هذا المبلغ لتمويل الأبحاث وتطوير اللقاحات، حسبما ذكرت "فرانس برس".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت 180 إصابة بفيروس كورونا، فيما توفي 11 آخرون.