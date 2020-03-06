شكرا لقرائتكم خبر عن أول دعوة صوفية لإلغاء الموالد تحسبا لكورونا: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الشيخ عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الصوفية، إلى تأجيل الاحتفال بالموالد في خلال هذه الفترة، وذلك لمنع أي تجمعات تضر بالمواطنين خلال هذه الأيام، مع اكتشاف لبعض حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هذا التأجيل يأتي من باب "لا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة".

وأضاف شيخ الطريقة الشبراوية في تصريح لـ"الخليج 365" أن تأجيل الموالد يأتي للحفاظ على المواطنين، وخاصة في ظل أن هناك آلاف تأتى من كل المحافظات، ولا يمكن أن يتم توفير كافة وسائل الحماية لهم، وخاصة أن هناك مشاركين يأتون أيضا من دول مختلفة في الموالد، وذلك قبل أيام من الاحتفال بمولد السيدة زينب والذى يعقد الشهر الجاري.

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وتابع أن هذه الدعوة تأتى لمطالبة كل المريدين بالحفاظ على أنفسهم ، عدم التجمعات في الوقت الحالي، مطالبا المجلس الأعلى للطرق الصوفية بأن يصدر قرارا في هذا الوقت بتأجيل الاحتفال بالموالد، وذلك قبل مولد السيدة زينب .

واستمر فيروس كورونا في انتشاره بلا هوادة في جميع أنحاء العالم الجمعة، وسط تحذيرات من مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء.

وحذر من أن "قائمة طويلة" من البلدان لا تفعل ما يكفي لمحاربة فيروس كورونا، قائلا "هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار" لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.