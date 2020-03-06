شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: زيارة الوزيرة للصين موقف شجاع يؤكد ريادة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لدولة الصين في مواجهة فيروس "كورونا"، مشيداً بزيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى الصين لدعم السلطات الصينية، والإعلان عن مساندتهم في مواجهة الفيروس.

وأكد الدكتور محمد العماري – فى بيان صحفى - أن تكليفات القيادة السياسية وزيارة الوزيرة تدل على مدى عمق الرسالة السياسية والإنسانية، وتبرز أهمية العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن سفر وزيرة الصحة إلى الصين تعد رسالة تضامن مع الشعب الصيني، قائلاً:- "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يثبت للعالم بمواقفه الشجاعة والنبيلة قوة وريادة مصر ودورها الإقليمي الفعال"، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لتأكيد تقديم الدعم القوي للصين كتقديم المساعدات الطبية و إضاءة المعالم الأثرية بعلم الصين مثمناً تكليف زيارة وزيرة الصحة بالسفر إلى الصين التي لها مدلولات عميقة وقوية وواضحة وأهمية كبيرة بالنسبة إلى البلدين، وتؤكد على أهمية الوقوف إلى جانب الدول الصديقة فى الأزمات كما توضح أهمية البعد الإنساني وشجاعة الوزيرة .

واختتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تصريحاته، بالتأكيد على وجود تعاون بين مصر والصين فى تبادل الخبرات الصحية فى الكشف على فيروس الكورونا والبحث عن وسائل علاجية له للقضاء عليه.

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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من جمهورية الصين الشعبية في رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية، جاءت الزيارة في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد "كوفيد – 19".