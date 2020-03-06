التعاون الإسلامي تدين بشدة العملية الإرهابية بالعاصمة التونسية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة العملية الإرهابية التي وقعت ، اليوم الجمعة ، بالعاصمة التونسية تونس التي أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وأصابت آخرين. مقتل أحد رجال الأمن وأصابت آخرين.

وعبرت الأمانة العامة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى وعن تضامنها مع تونس حكومة وشعبا ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب. تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى وعن تضامنها مع تونس حكومة وشعبا ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب.

وجددت الأمانة التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

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