الصحة العالمية : لم نتوصل إلى لقاح يساعد في منع انتشار فيروس كورونا

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه بشأن الدول التي لم تظهر مستوى الالتزام السياسي المطلوب ليتناسب مع التهديد الذي يشكله تفشي فيروس كورونا المستجد، مُحذرًا من أنه لم يتم التوصل إلى لقاح

بعد يمنع تفشي الفيروس.

كما شدد جيبريسوس، حسبما أفادت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، على أن الوقت قد حان للعمل من أجل منع فيروس كورونا المسبب لمتلازمة

الشرق الأوسط التنفسية من الانتشار أكثر فأكثر.



وتأتي تصريحات جيبريسوس في أعقاب اعتراف وزير الصحة البريطانية مات هانكوك بأن الحكومة طالبت أصحاب المنافذ التجارية بضمان توصيل الإمدادات إلى الأشخاص الذين قاموا بعزل أنفسهم في منازلهم.



جدير بالذكر أن بريطانيا رفعت درجة الاستعداد القصوى للتصدي لكورونا المستجد بعد إصابة عدد من المواطنين بالفيروس.