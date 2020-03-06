ترامب لا يستبعد تضرر الاقتصاد الأمريكي بـ كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن الاقتصاد الأمريكي قد يتأثر سلبًا من تفشي فيروس كورونا، لكنه توقع تجاوزه في نهاية المطاف، ودافع عن طريقة تعامله مع الأزمة".
وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد "لا ريب أنه قد يؤثر. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن أقول إن
كثيرًا، مؤكدًا أن قيود السفر التي فرضتها الصين في بداية الأزمة، قد ساعدت على الحد من التفشي في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا..لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر
وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في وقت يطلب ترامب من الأمريكيين انتخابه لفترة ثانية.
وارتفعت حصيلة الوفيات من فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12 يوم الخميس، بينما اكتشفت 53 حالة إصابة جديدة في أنحاء البلاد.
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