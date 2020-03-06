7 إصابات مؤكدة بـ"كورونا" في بيت لحم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى اللحظة 7 حالات في بيت لحم

واشارت إلى أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 يناير الماضي، تبين أنها "سلبية"، باستثناء الحالات السبع.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - أن

هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.وأوضحت أن الحجر الصحي في كلا الموقعين لمدة 14 يوما ينطبق على المواطنين والزائرين، بدءا من آخر يوم أقاموا في دول: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونج كونج، وإيران، وإيطاليا.وأشارت الوزارة إلى أن الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: تايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، ومصر، وفرنسا، وأستراليا، والجزائر، والإمارات.وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها تتابع مستجدات الأوضاع في مدينة بيت لحم، وأنه تم سحب عينات مخاليط محتملين للحالات المصابة في المحافظة إضافة إلى محافظتي نابلس وأريحا، كما تم إضافة أجهزة جديدة للمستشفى الميداني في أريحا.