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القبض على أشخاص يحملون بنادق صيد في ساحة التحرير ببغداد

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 أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على أشخاص يحملون بنادق صيد في ساحة التحرير وسط العاصمة.

 

وذكرت القيادة - في بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية -

"إنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون بنادق صيد وكميات كبيرة من (الخرز) في ساحة التحرير".


وأضافت أنه تم أيضًا ضبط

مواد تستخدم في الاعتداء على القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين بحوزتهم.


وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ، إصابة عدد من القوات الأمنية جراء إطلاق نار في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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