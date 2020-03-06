ارتفاع وفيات كورونا في المملكة المتحدة إلى حالتين

ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة ارتفعت إلى حالتين، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأضافت القناة أن الحالة لرجل في أواخر الثمانينيات من

عمره، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 163 حالة وذلك عقب تسجيل إصابة اثنين من موظفي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) بالفيروس.



كما أكدت هيئة الصحة العامة في انجلترا تسجيل إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.