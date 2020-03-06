وأضاف أن المنظمات الدولية هددت مرارًا بأنها ستعمل على تخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، لأنها لا تستطيع ضمان وصولها نتيجة تزايد عمليات نهب الميليشيا الانقلابية لها وتسخيرها لصالح عملياتها الحربية والطائفية، واصفةً هذه الممارسات بـ«سرقة الغذاء من أفواه الجوعى». وأوضح أن ميليشيات الحوثي تفتح كل يوم جبهة للقتال في نهم ومأرب والجوف والضالع وغيرها من المناطق، بدلًا من الاتجاه للسلم. وفي هذه اللحظات يزيد الحوثيون سوء الوضع الإنساني في الجوف بعدما اقتحموا مركز المحافظة وهجّروا آلاف الأسر التي لم تجد غير الصحراء مأوى لها، وهي تعيش الآن ظروفًا إنسانيةً صعبةً جراء عدم توفر الماء والغذاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف رصد: الحوثي يسرق الغذاء من أفواه الجوعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.