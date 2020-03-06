عاجل-المملكة تدين الهجوم الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس

عبرت المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، والذي تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وجددت التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، كما عبرت عن وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها



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