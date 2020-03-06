كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية التونسية: نجري عمليات بحث عن المتورطين بالحادث الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن العملية الإرهابية تزيدنا إصرارا على مطاردة كل بقايا الإرهابيين أينما كانوا، واستهدفت العملية تشكيلات أمنية في منطقة البحيرة 2.

وأوضحت الداخلية التونسية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حاصرت مكان العملية الإرهابية وتجري عمليات بحث للمتورطين والمرتبطين بها.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية تخوض حربا يومية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مؤكدة إجراء التحقيقات لكشف من تعاون مع الإرهابيَين وساعدهما.

ونفذ إرهابيان هجوما انتحاريا استهدف قوات الأمن قرب مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، ما أدى إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة أشخاص. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية لاحقا وفاة ضابط شرطة متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم الانتحاري المزدوج. وذكر التلفزيون التونسي أن الإرهابيين قتلا في التفجير الانتحاري . وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح. وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن طائرات هليكوبتر أخذت في التحليق فوق موقع التفجير. Advertisements كما ذكر عاملون قرب مقر السفارة في منطقة البحيرة في طريق الضاحية الشمالية للعاصمة، أن شخصا كان على متن دراجة نارية فجر نفسه قرب السفارة، دون أن يوقع ضحايا.