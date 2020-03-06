كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن ينصح المواطنين بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى تجنباً لـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نصحت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، المواطنين بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى تجنباً لفيروس كورونا.
ويذكر أن أعلنت الحكومة الأردنية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لأردني عاد مؤخرا من إيطاليا.
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "المواطن الأردني المصاب بفيروس كورونا كان في الحجر الصحي منذ أيام".
وقال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي في عمّان: "مواطنان قادمان من إيطاليا تبيّنت إصابة أحدهما بفيروس كورونا، وسيتم فرض الحجر الذاتي على ذوي المصاب لمدة 14 يوما".
وأضاف أنه تم تعقيم منزل المصاب بفيروس كورونا، وسيتم فحص كافة المخالطين للشخص المصاب، ولدينا خطة للتعامل مع تداعيات كورونا، وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس.
وقضى فيروس كورونا المستجد على 3048 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر وأصاب أكثر من 89 ألفا.