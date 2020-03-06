كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، أن بريطانيا سجلت ثاني حالة بسبب فيروس كورونا القاتل.

وقال الموقع: إن "الرجل كان في أواخر الثمانينات من عمره، وكان يعاني من ظروف صحية كامنة وتوفي في مستشفى ميلتون كينيز".

تم عزل المرضى الآخرين في الجناح هذا الصباح بينما تم إجراء تنظيف عميق، ويقال إن موظفي المستشفى الذين رعوا المريض دخلوا في عزلة.

يتم الآن إجراء تمرين تفصيلي لتتبع الاتصال لتعقب أي شخص كان على اتصال به في الأيام التي سبقت وفاته.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا.

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وأكدت بريطانيا تأهبها لتفشي أوسع لفيروس كورونا بعد تسجيل البلاد 40 حالة مؤكدة، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتدخل الجيش عند الضرورة، لاحتواء الوباء.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي برفقة خبراء في مجال الطب، إن بريطانيا على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا.

وتعهد بدعم الجيش البريطاني لجهود مكافحة انتشار كورونا عند الضرورة، إلا أنه أكد الحاجة إلى شهرين على الأقل للوقوف على حجم انتشار وخطورة الفيروس بالبلاد.

بينما تسعى الدول جاهدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بتطبيق إجراءات احترازية تحول دون انتشاره، يواصل المرض حصد الأرواح حول العالم، والإضرار باقتصاديات بلدان كثيرة.

