التلفزيون الصيني: 11 إصابة بـ كورونا بطائرة آتية من إيران

أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابةبفيروس كورونا

بطائرة آتية من

إيران.

ويذكر أن أعلنت الصين، الجمعة، تسجيل 30 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا، ما يرفع إلى 3042 عدد الوفيات بالفيروس المستجد في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019.



وبلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في البلاد، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552 حالة، وفقا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما سجلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج، ما يرفع عدد هذه الحالات في البلاد إلى 36.

وتتخوف الصين من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد ان انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة.