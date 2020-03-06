كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإنفصال الملكي.. "ميجان" تعلن سعادتها بالعودة إلى بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زوجة الأمير هاري "

كشفتميجان ماركل" عن سعادتها بالعودة إلى بريطانيا لأول مرة بعد الإنفصال الملكي الشهير.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية"، قالت ميجان: "إنه من الجيد جدًا أن أعود إلى بريطانيا لأول مرة منذ ميجكسيت".

وظهر دوق ودوقة ساسكس في احتفالية خاصة تخص الجنود المصابين في واحدة من التعاقدات الرسمية الأخيرة قبل ترك الحياة الملكية.

لجأ الزوجان تحت مظلة بينما استمر المطر في التدفق عند وصولهم إلى مانشن هاوس في لندن، حيث حضروا جوائز صندوق إنديفور السنوية.

ظهر كل من هاري وميجان في الاحتفال بينما مُنحت أربعة جوائز: جائزة تقدير الإنجاز، جائزة التميز للاحتفال، جائزة هنري ورسلي، وجائزة تأثير المجتمع الجديدة التي اعترفت بالفريق الذي ساهم بأكبر قدر في مجتمعهم.