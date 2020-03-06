كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية التونسية: استشهاد ملازم أول في تفجير السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن استشهاد ملازم أول في العملية الإرهابية، التي استهدفت دورية أمنية متمركزة أمام السفارة الأمريكية بتونس العاصمة في وقت سابق اليوم الجمعة.

وذكرت الداخلية، أن الملازم "توفيق محمد الميساوي" خضع إلى عملية جراحية مستعجلة قبل أن يفارق الحياة؛ نظرا لجروحه الخطيرة، التي ألمت به إثر الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن إصابة 5 من أفراد الأمن التونسي إصابات متفاوتة الخطورة، وإصابة مدني إصابة خفيفة.