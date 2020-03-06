مصر ترصد 12 حالة إصابة بكورونا على متن رحلة قادمة من جنوب البلاد

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد على متن باخرة في النيل.

وأوضح البيان أنه لم تظهر على الحالات المذكورة، التي كانت على متن إحدى البواخر النيلية، القادمة من محافظة أسوان جنوب البلاد إلى محافظة الأقصر، أي أعراض.

وأشار البيان نفسه وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إلى أنه تمت متابعة الحالة الصحية لـ14 راكب على متن الباخرة، خالطوا راكبة تايوانية من أصل أمريكي، كانت حاملة للفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أي أعراض للمرض عليهم.

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وأضاف مجاهد أنه جاري تحويل الـ12 حالة إيجابية إلى المستشفى، المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما آخر، وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.

وخلال الأيام الماضية، تم الإعلان عن ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى الحالة الثالثة لمصري عائد من دولة صربيا، مرورا بفرنسا “ترانزيت لمدة 12 ساعة”.

ويعزز هذا الإعلان الجديد شكوكا متصاعدة، تشير إلى تكتم السلطات المصرية عن تفشي حالات الإصابة بالفيروس الجديد، خصوصا أن عددا من الدول الغربية أعلنت تسجيل إصابات لأشخاص قادمين من مصر.