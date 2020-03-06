طاليب: الديربي أمام الفتح له نكهة خاصة وسنحاول تحقيق الفوز رغم الغيابات – فيديو

يبحث فريق الجيش الملكي، يوم غد السبت، في ديربي العاصمة عن 3 نفاط عندما يستقبل فريق الفتح الرباطي على الساعة الرابعة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ضمن فعاليات الدورة 20 من البطولة الاحترافية.

وقال عبد الرحيم طاليب، مدرب الجيش الملكي، إن مقابلة الديربي لها نكهة خاصة ودائما ما تكون صعبة حيث عبر عن جاهزية فريقه من الناحية التقنية والبدنية .

وتابع طاليب: “نعاني من بعض الغيابات، لكن لدي الثقة في البدلاء، واللاعبين الذن سنعتمد عليهم، الديربي هو فرصة للبدلاء للبحث عن الرسمية”.