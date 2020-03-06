اتهامات للأمن اليوناني بتعذيب اللاجئين وإعادتهم “عراة” إلى تركيا

قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات الأمنية اليونانية عملت على “تعذيب” العشرات من اللاجئين، وأغلبهم سوريون، قبل أن تجبرهم على العودة “عراة” إلى داخل الأراضي التركية، وهم في حالة صحية سيئة.

ووثقت شبكة TRT التركية بالصور آثار التعذيب، والضرب، التي خلفتها قوات الأمن اليونانية على أجساد عشرات اللاجئين، الذين عبروا بالفعل الحدود اليونانية، قبل أن ترغمهم السلطات الأمينة على العودة إلى الجانب التركي.

وأظهرت الصور آثار تعذيب، واعتداءات على أجساد اللاجئين، الذين تحدثوا عن تعرُّضهم للضرب، والتعذيب القاسي من قِبل قوات الجيش، والأمن اليوناني، إذ ضُربوا بآلات حادة على مناطق مختلفة من أجسادهم، وجردوا من كل أوراقهم الثبوتية، وهواتفهم المحمولة، وصولاً إلى انتزاع ملابسهم، وإجبارهم على العودة عراة إلى الأراضي التركية.

وكانت تركيا قد قررت، قبل أيام، السماح للآلاف من اللاجئين بالتحرك نحو الحدود مع اليونان في طريقهم إلى بلدان الاتحاد الأوربي، وذلك في محاولة لإرغام هذا الأخير على دعم عملياتها في شمال سوريا، التي تهدف من خلالها إلى توفير أراض آمنة لعودة المهاجرين السوريين، الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين شخص في تركيا.